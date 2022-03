Scenario dai tratti irreali sulle Alpi occidentali per effetto dell’arrivo della sabbia del Sahara. Queste immagini sono state girate nel primo pomeriggio a Courmayeur sulle piste di Checrouit. La maggior quantità di polvere sahariana è caduta negli ultimi giorni su Spagna e Francia, dove il cielo ha assunto colorazioni rossastre. Il fenomeno in Italia per ora è stato su scala inferiore, ma comunque ben percebile.