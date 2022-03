I Rolling Stones hanno annunciato l’unica tappa italiana del loro tour internazionale “Sixty”: 21 giugno allo Stadio San Siro, Milano. L’occasione è festeggiare il 60esimo anniversario di carriera in 14 live show negli stadi di 10 paesi europei. E Keith Richards, 78 anni, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera: “Mi piace l’idea di celebrare questi 60 anni in Europa, sempre che quest’estate ci sia ancora un’Europa”, ha detto il chitarrista, con un chiaro riferimento a quanto sta accadendo in Ucraina. La band non suonerà in Russia: “È fuori dalla nostra lista. La Russia oggi è come il Sud Africa dell’apartheid: un posto dove non vuoi andare”. Richards ha parlato anche della decisione di smettere con le dipendenze: “Sto provando a mollare tutto. Ho smesso di fumare sigarette. Non bevo più. E mi sto abituando”. A giusta domanda, “la dipenda del non avere dipendenze?”, risponde: “È quello di cui ho paura“.