Nel rifugio sotterraneo nel centro di Leopoli è tutto pronto nel caso in cui ci siano bombardamenti russi. Nella città a 25 km dal confine con la Polonia – intorno alle 11 – hanno risuonato le sirene d’allarme che preannunciavano un attacco aereo, poi l’allarme è cessato. Erano diversi giorni che a Leopoli non suonavano le sirene in pieno giorno.