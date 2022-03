Sono 48.886 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 330.028 tamponi effettuati. Il tasso di positività sale dunque al 14,8%, in aumento rispetto al 12,9% di ieri. Si contano 86 nuove vittime, contro le 133 di sabato. I ricoverati sono 8.240, 6 in più, e si registrano 41 ingressi in terapia intensiva con un saldo netto di tre persone tra entrate e uscite. Il confronto settimanale evidenzia per la prima volta, dopo il calo degli ultimi mesi, un aumento dei casi: 340.825 le persone risultate positive tra lunedì e domenica, contro i 255.656 nuovi ammalati la settimana precedente. L’incremento è stato del 33%. Ed è anche rallentato il calo dei ricoveri, scesi di 588 mentre durante la settimana prima erano crollati di 2.040.

E’ evidente dunque una tendenza all’inversione della curva, che per ora risparmia solo gli ingressi in terapia intensiva – 292 questa settimana contro i 332 di quella prima – e i decessi, 981 contro i 1.327 della settimana prima. Va rilevato anche che i tamponi effettuati sono stati 2,78 milioni a fronte dei 2,6 milioni fatti dal 28 febbraio al 6 marzo.

Lazio, Campania e Sicilia sono le Regioni con il maggior numero di nuovi casi: 6.487, 5.190 e 4.791 rispettivamente. Nell’intera Penisola tornano vicino a quota un milione (999.504) le persone attualmente positive con un aumento di 13.882 nelle ultime 24 ore. In totale sono 13.373.207 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 156.868. I dimessi e i guariti sono 12.216.835, con un incremento di 36.111 rispetto a ieri.