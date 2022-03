Venerdì il Nove si è attestato ottavo canale nazionale in prima serata e sesto canale in seconda serata. A contribuire al successo della rete “Fratelli di Crozza”, il one man show di Maurizio Crozza, prodotto da Itv Movie per Discovery Italia, che ieri ha totalizzato 1.380.000 spettatori con il 6,2% di share (+14% rispetto alla scorsa settimana) con picchi d’ascolto di 1.600.000 spettatori. Durante la messa in onda del programma, il Nove è stato il quinto canale nazionale. Successo dunque per le parodie create da Crozza, a cui si aggiungono puntata dopo puntata nuovi personaggi tratti dal mondo della politica, della società e dello spettacolo. Al centro dello show l’analisi pungente e la satira sull’attualità politica e sociale.

In seconda serata si segnala il miglior risultato di stagione per “Accordi&Disaccordi”, il talk show di approfondimento prodotto da Loft per Discovery Italia, con Andrea Scanzi, Luca Sommi e la partecipazione di Marco Travaglio. Venerdì erano sintonizzati 547.000 spettatori per il 3,6% di share (+7% rispetto alla scorsa settimana), con un picco d’ascolto di 674.000 spettatori. Ospiti in studio il direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri e l’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti. Si è parlato anche del conflitto in Ucraina, del ruolo della Cina come mediatrice con la Russia, dopo che Biden ha dichiarato lo stop a tutte le importazioni di petrolio, gas ed energia da Mosca. Come sempre è intervenuto anche il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, per il suo commento sull’attualità.