Era fine giugno scorso quando Alessia Marcuzzi annunciava di lasciare Mediaset (dopo 25 anni di carriera). Adesso la conduttrice romana sarebbe pronta a tornare sul piccolo schermo, ma in Rai. O almeno questa è l’indiscrezione riportata da Dagospia, secondo cui sarebbe in corso “una trattativa segreta, gestita direttamente dal potente manager Beppe Caschetto con l’amministratore delegato Carlo Fuortes e con il parere favorevole del direttore dell’Intrattenimento Prime Time Stefano Coletta”. Una trattativa conclusa? No, ma “in fase avanzata”. Sarà davvero così? Impossibile a dirsi. La stessa Marcuzzi, al momento, non ha confermato (né smentito) l’indiscrezione.