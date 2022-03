Talvolta i segreti dei campioni rimangono tali. Non è il caso di Tyson Fury, il pugile inglese soprannominato ‘The Gipsy King’ che, stando a quanto riportato dal Mirror, ha dichiarato “di dovere il proprio successo alla masturbazione 7 volte al giorno“. “Devo mantenere quel bambino che pompa il sangue – ha spiegato, per poi entrare nei dettagli -, l’unica cosa che ho caricato è il testosterone di tutte le cose che ci sono state nel corso degli anni. Mano destra e mano sinistra a seconda di come mi sento”.

Il campione dei pesi massimi si sta preparando a difendere il suo titolo WBC dei pesi massimi contro Dillian Whyte, allo stadio di Wembley il 23 aprile prossimo. Fury metterà in gioco la cintura per la seconda volta dopo l’interruzione dell’undicesimo round di Deontay Wilder lo scorso ottobre. Riuscirà a farcela anche grazie al suo ‘trucchetto’? Tra l’altro non è la prima volta che ha affermato di ricorrere a questa pratica. Lo aveva già fatto nel 2020, prima del suo secondo incontro con Wilder. In quell’occasione però, il 33enne aveva anche aggiunto: “Sto facendo molte cose che non facevo prima. Mangio cinque o sei pasti al giorno, bevo otto litri d’acqua“.