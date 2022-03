È un racconto toccante quello fatto da Vittorio Grigolo a Eleonora Daniele, intervenendo in collegamento da Vienna a Storie Italiane. Il tenore ha infatti parlato della sua paura per ciò che sta affrontando la sua fidanzata, Stefania Seimur, mamma di sua figlia Bianca Maria, che è fuggita da Kiev dopo lo scoppio della guerra per l’invasione delle truppe russe e tutt’ora è in viaggio per raggiungerlo. “È partita con la mamma – ha spiegato Grigolo -. Con amici si sono raggruppati in un appartamento a Kiev. Nel momento in cui suonava la sirena scendeva in metropolitana. Si è portata dietro una signora con un bambino con il quale ha un legame”.

E ancora: “Sono in viaggio insieme in 4. Il primo treno diretto per Varsavia non è riuscito a prenderlo, ma è salita sul secondo diretto a Leopoli, un’ora e quaranta circa dal confine polacco. Poi hanno dovuto prendere un pullman, è un viaggio che non auguro a nessuno. In Polonia c’è molta accoglienza, ho visto le foto degli aiuti umanitari e dedizione da parte di tutti per aiutare queste persone che stanno vivendo da giorni una situazione indescrivibile e inattesa. Stefania ha passato il confine e siamo sollevati perché sappiamo che lei è salva, ora però dobbiamo ritrovare tutti armonia e pace”.

La situazione in Ucraina, ha aggiunto il tenore, è davvero drammatica: “Non ci rendiamo conto di cos’è la guerra fino a che non ci tocca, fino a che non ci bussa alla porta, fino a che non vediamo un ferito, fino a che non vediamo il morto davanti a noi. Se lo vediamo in televisione sembra tutto finzione. Poi, quando ci passano davanti ci svegliamo. E questo incubo diventa realtà”.