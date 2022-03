Rivelazioni nel processo Ruby Ter. Il professore e commercialista Andrea Perini, consulente della difesa di Silvio Berlusconi, è stato sentito come testimone mostrando in aula tabelle e grafici per mostrare il “quadro di generale generosità” dell’ex premier, con riferimento ai conti da gennaio 2006 a gennaio 2016. Rispondendo alle domande dell’avvocato Federico Cecconi ha parlato del “milione di euro andato al conduttore tv Marco Columbro“.

Volto di punta di Canale 5 negli anni d’oro, con numerose trasmissioni di successo nel curriculum: da Paperissima a Scherzi a parte fino a Buona Domenica e ai tredici Telegatti vinti. Una carriera interrotta bruscamente dopo i suoi problemi di salute, nel 2001 fu colpito da un aneurisma cerebrale con successivo coma per venticinque giorni. Un rapporto d’amicizia con Berlusconi mai interrotto, oltre al milione di euro, reso ora ufficiale, nel 2019 il quotidiano Il Tempo aveva parlato dell’acquisto di una villa del conduttore da parte del Cavaliere con la sua immobiliare Dueville.

Una struttura a tre piani a Basiglio, nel complesso Milano 3, di fronte a quella di Alba Parietti e a pochi passi da quella di Massimo Boldi. L’acquisto per soccorrere Columbro che stava vivendo un momento difficile dal punto di vista economico: “Io in difficoltà? Io con problemi di soldi? Aprire la bocca è facile, connettere bocca e cervello è più difficile. Non ne voglio parlare. Posso dire solo che vivo ancora nella villa dirimpetto ad Alba Parietti, di cui scrivono, e che Berlusconi è la persona più generosa che conosca“, aveva dichiarato in un’intervista al Corriere della sera.

“Abbiamo creato successi come Tra moglie e marito, Paperissima, Scherzi a parte, la fiction Caro Maestro… Ero un giorno sì e uno no a casa sua coi girati: li faceva vedere a figli, moglie, camerieri e, se si divertivano, era la prova che sarebbero piaciuti al pubblico”, aveva aggiunto Columbro.