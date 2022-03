“Non avremmo mai immaginato di risentire così vicino a noi in Europa il rombo dei cannoni e di rivedere le case distrutte”. La senatrice a vita Liliana Segre, intervenuta a un convegno a Palazzo Marino per la Giornata europea dei Giusti, commenta così le ultime notizie relative alla guerra in Ucraina. “Ho pensato ai quattro cavalieri dell’Apocalisse – ha concluso la senatrice chiedendosi – cosa ci manca ancora? La pandemia, la guerra, l’odio, la morte, la fame”.