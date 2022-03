“La minaccia nucleare della Russia? Tranquillo non lo sono neanche io, in questo momento la sola espressione “minaccia nucleare” mi toglie il sonno. Parlare di armi nucleari nel 2022, in ogni caso, è una minaccia pericolosa”. Sono le parole del generale Claudio Graziano, presidente del Comitato militare Ue, nel corso della trasmissione Tagadà (La7), aggiungendo: “Sono convinto che in questo momento si tratti solo di minacce e di guerra di informazioni, però esiste un potenziale nucleare. Dobbiamo assolutamente vigilare e ricordare che il potenziale nucleare esiste e c’è in molti Paesi. Quindi, è importante mantenere qualsiasi forma di sanzione o di isolamento per evitare il verificarsi anche lontano di questo pensiero”.

L’ex capo delle Forze Armate Italiane sottolinea: “Rischio di una guerra più estesa? Speriamo di no, ma noi dobbiamo lavorare per la pace e supportare ogni sforzo diplomatico per raggiungere una pace onorevole. Come ha detto il presidente Draghi, in questo momento evidentemente la diplomazia richiede anche la forza. Certamente l’obiettivo della Russia non è solo l’Ucraina, ma stabilire un nuovo ordine di relazioni internazionali”.