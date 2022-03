Nuovi bombardamenti a Kharkiv, una delle città dell’Ucraina più colpire dagli attacchi. È stato colpito l’edificio del dipartimento di polizia regionale e l’università di Karazin. Il consigliere del capo del ministero degli Affari interni, Anton Gerashchenko, ha pubblicato su Telegram un video in cui si vede l’edificio della sede della polizia in fiamme e con il tetto in procinto di crollare. I vigili del fuoco sono al lavoro sul posto per spegnere le fiamme