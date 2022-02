In collegamento con Silvia Toffanin a Verissimo niente poco di meno che Robert Pattinson. L’attore, divenuto famoso per il ruolo di Edward Cullen in Twilight, nell’intervista andata in onda ieri 26 febbraio ha rivelato: “Ero molto timido, ma, in realtà, lo sono ancora”. Poi ha spiegato: “Quando cammino per strada cerco di nascondermi, mi imbarazzo a parlare con le persone”.

Adesso l’interprete tornerà al cinema con un altro ruolo iconico, quello di Batman, nell’omonimo film di Matt Reeves, in uscita in Italia il 3 marzo. “Il mio entusiasmo è a mille, sono cresciuto guardando i film. È stato molto divertente, quando mi guardavo allo specchio con il costume provavo una sensazione potentissima, dovevo darmi un pizzicotto per capire che non stessi sognando – ha detto Pattinson-. È stata l’esperienza più incredibile che abbia mai provato in vita mia, nessun ruolo è paragonabile a questo”. Infine ha concluso: “Questo film mi ha fatto scoprire che sono più paziente di quello che ero prima. Ora posso trascorrere molto tempo da solo senza sentirmi frustrato”.