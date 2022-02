È Joe Bastianich l’inviato che la trasmissione Le Iene ha scelto per raccontare cosa accade al confine tra Polonia e Ucraina: “La situazione è apocalittica, sto vedendo scene che ricordano le immagini della seconda guerra mondiale. Le famiglie al confine tra Ucraina e Polonia si dividono, perché gli uomini ucraini tra i 18 e i 60 anni non possono uscire dal Paese, sono tutti chiamati in servizio. Le donne, i bambini e gli anziani impiegano 30 ore a superare il confine e poi camminano nei boschi, perché in Polonia non sanno dove andare”. Così l’imprenditore, che ha appena cominciato la sua nuova esperienza come inviato, racconta una situazione drammatica: “O c’è qualcuno che li aspetta – spiega ancora – E ho visto auto da tutta Europa recuperare i profughi che hanno contatti all’estero, oppure è il caos. Non ci sono posti per dormire, non ci sono campi, mancano cibo, acqua, coperte, pannolini. Serve tutto: sono qui con la troupe delle Iene ma da reportage giornalistico questi giorni si stanno trasformando in una missione umanitaria“. Bastianich continua: “Con i passaporti americano e italiano si fa meno coda, quindi noi della troupe stiamo portando generi di prima necessità alle famiglie. Ma comincia a scarseggiare tutto: devo dire che i civili polacchi che vivono qui aiutano molto. Accolgono i profughi e mettono a disposizione quello che hanno. Anche la polizia polacca fa passare con facilità chi può dare una mano. Ma parliamo di migliaia di persone che premono al confine, serve un’organizzazione umanitaria”. L’obiettivo dell’imprenditore era quello di aiutare una donna ucraina residente in Italia a ritrovare la sua famiglia: “Ma solo la madre, la sorella e la nipote sono riuscite a lasciare il Paese. Il padre di 64 anni, anche se avrebbe potuto andarsene, ha scelto di rimanere insieme al nipote di 19. Una situazione drammatica, straziante“.