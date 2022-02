Cambia tutto (anche) a Che Tempo Che Fa. Con l’invasione russa in Ucraina che si fa sempre più grave e drammatica, anche Fabio Fazio ha deciso di cambiare la scaletta del programma che andrà in onda stasera 27 febbraio su Rai 3. Lo ha annunciato lo stesso conduttore in un video pubblicato sui social: “Dato l’andamento degli avvenimenti internazionale, Che Tempo Che Fa cambierà la scaletta. Ci occuperemo per gran parte della nostra puntata di quello che sta accadendo in Ucraina. Avremo collegamenti con la zona di guerra, cercheremo attraverso i nostri ospiti di dare un minimo ordine ai nostri pensieri e seguiremo naturalmente gli avvenimenti mano a mano che si presenteranno. Ci vediamo a Che Tempo Che Fa”, ha affermato Fazio. Tra gli ospiti della puntata anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

