Silvio Berlusconi nelle vesti di nonno. Il leader di Forza Italia ha deciso di concedersi un tranquillo venerdì pomeriggio prima di andare a San Siro per la partita Milan Udinese. Come riporta Dagospia, Berlusconi accompagnato dalla fidanzata Marta Fascina e “probabilmente due dei suoi quattordici nipoti”, si è seduto da Cracco in Galleria. Pieno centro. I quattro hanno preso posto nel dehors a piano terra: facile per i passanti individuare Berlusconi, tanto che alcuni si sono messi a scattare foto. “Prima di lasciare il tavolo, il Cavaliere è stato raggiunto da Carlo Cracco per un breve saluto”, si legge sul sito di Roberto D’Agostino. Non è mancato il bacio della coppia: Fascina, sulla cover dello smartphone, ha proprio la faccia di Silvio. Se non è amore questo…