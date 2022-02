Stanno facendo discutere le dichiarazioni di Miriana Trevisan, concorrente del Grande Fratello Vip6. In un breve video che circola sul web si sente la showgirl parlare con Nathalie Caldonazzo e affermare: “Se io vedo una persona, in un determinato stato, riesco a capire che problema fisico ha, ma non glielo direi mai”. Allora Caldonazzo: “Tipo un tumore, una cosa così?”. “Eh”, ha annuito Trevisan. Allora Nathalie: “Ah sì?”. Il filmato è diventato virale sui social e così in molti si sono espressi con toni polemici a riguardo: “Vergogna, c’è chi crede a questi individui e tanta gente è morta, non possono far passare queste cose”, ha scritto un utente. E un altro: “Pessima e imbarazzante. Da brividi le sue parole”. Infine un altro: “Da denuncia!”.