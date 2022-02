“Continua a diminuire l’incidenza di casi Covid e diminuisce anche l’indice di trasmissibilità”. Così Giovanni Rezza del ministero della Salute nel video settimanale che riepiloga l’andamento dell’epidemia da coronavirus. Rezza specifica che “c’è una tendenza graduale ma continua alla diminuzione della congestione delle strutture ospedaliere”, e che quindi “la situazione epidemiologica è in deciso miglioramento”. Tuttavia, sottolinea, “i numeri rimangono piuttosto elevati” quindi “bisogna continuare a mantenere comportamenti corretti e ispirati alla prudenza, in particolare indossare la mascherina in luoghi chiusi e in caso di assembramento”.