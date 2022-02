“Attenzione, in atto un nuovo tentativo di #phishing #COVID19″. Inizia così il tweet che la Polizia di Stato ha pubblicato il 16 febbraio, e nel quale spiega che alcuni falsi messaggi sms, apparentemente mandati dal ministero della Salute e in cui si notifica la clonazione della certificazione verde Covid-19, sono in realtà un tentativo di phishing da parte di sconosciuti. Le forze dell’ordine spiegano infatti che il link contenuto nel messaggio riporta ad una pagina in cui tutti i dati inseriti vengono rubati. Il mese scorso ad avvertire su tentativi di phishing era il ministero della Salute che, sul proprio account Facebook, metteva in guardia i cittadini su alcune false mail che non erano altro che tentativi di truffa.

????Attenzione, in atto un nuovo tentativo di #phishing #COVID19. Un falso #sms apparentemente inviato dal @MinisteroSalute vi avverte che il vostro #Greenpass è stato clonato. Non cliccate sul link. I dati personali che inserite vengono rubati. #essercisempre #16febbraio pic.twitter.com/9zoZBvkebd — Polizia di Stato (@poliziadistato) February 16, 2022