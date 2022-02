Quarantunesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip6 ieri 14 febbraio. Dentro la Casa più spiata d’Italia è tornato Alex Belli. “Io sono ancora qua, eh già. Pensavate di esservi liberati di me eh?”, ha detto l’attore di CentoVetrine. Spoiler: no, ma qualcuno ci aveva sperato (come Aldo Montano: “Stomachevole, 6 mesi sulla stessa storia”). Ma torniamo alla puntata di ieri. Nonostante fosse stato espulso (non aveva rispettato le norme anti-Covid), gli è stata data la possibilità di rientrare in Casa come ospite per un paio di settimane. Prima però ha avuto un confronto con la moglie Delia Duran: “Amore mio, sono venuto qua non per criticarti ma per farti ragionare: dov’è finita la Delia che conosco io? La donna elegante, che non si fa manipolare, che non mette in dubbio tutto quello che c’è stato con me. Ma io ti amo amore mio, stiamo costruendo la nostra vita insieme, però se vuoi camminare da sola va bene. Ma dove possiamo andare amore mio?“, ha esordito Belli deluso dalle parole di Delia che nelle settimane scorse ha preso le distanze da lui.

Lei ha replicato: “Io sono libera. Tu hai iniziato a mancarmi di rispetto e a fare determinate cose che mi davano fastidio e continuavi imperterrito, perché non hai smesso? Ho preso questa decisione dopo tutta una serie di cose, io adesso sono rinata. Mi sono rinforzata, tu continui a cercare di convincermi ma non è così”. Poco dopo Belli ha incontrato invece Soleil Sorge. Il suo arrivo ha fatto scattare immediatamente un sorriso e una complicità evidente tra i due: “Quello che mi fa molto piacere è che sei sempre stata coerente, la coerenza che hai è una cosa per cui ti ringrazierò a vita. Mi dispiace che Delia sia entrata e abbia perso la direzione che non è quella che volevamo. Lei sta vivendo quella bolla che abbiamo vissuto, l’unica differenza è che lei non ha la direzione, quello mi ferisce di più e ti ringrazio, tutto quello che abbiamo vissuto in questi tre mesi io mi sono fatto conoscere per quello che sono”, ha detto Belli e Soleil.

Sorge dapprima è sembrata un po’ diffidente, poi Alfonso Signorini è intervenuto rivolgendosi ad Alex: “Soleil aveva scritto una lettera e parlava di un colpo di scena. Tu hai pensato a quale potrebbe essere?”. Allora l’attore di CentoVetrine si è avvicinato a Soleil: “Ti fidi di me?”. E lei, secca: “No, ti conosco troppo bene per non fidarmi”. “Se ti fidi, toccami“, ha insistito lui. Soleil ancora: “Mi fido ma voglio pararmi le chia**ette”. Ma Belli non si è trattenuto e l’ha abbracciata forte per poi prenderla in braccio. Risatine e giubilo nel giardino della Casa di Cinecittà. ‘Chimica Artistica’ is back. Delia Duran? Non sembra felicissima.