Guidava senza patente da 36 anni. E’ la scoperta fatta dalla polizia domenica mattina, quando una pattuglia ha fermato un uomo di 54 anni a Dalmine per controlli di routine sulla strada provinciale 525. Una volta fermato il 54enne di Calusco, la polizia ha subito constatato che l’auto, una Mercedes nera, era senza assicurazione. Si è poi scoperto che la Mercedes non era di proprietà del conducente e che il veicolo era anche sottoposto a sequestro. Infine, che l’uomo non aveva mai preso la patente.

L’uomo ha ricevuto una maxi sanzione da da 6.000 euro: 5.100 euro di multa per la guida senza aver conseguito la patente, più 867 euro di multa per la mancata assicurazione della Mercedes, questa a carico del proprietario dell’auto, residente in provincia di Pavia.

“Il conducente della Mercedes non aveva né precedenti penali né precedenti segnalazioni riguardanti il mancato possesso dell’abilitazione di guida, il che fa pensare che non fosse mai stato controllato prima di domenica scorsa. Si parla di 36 anni di guida senza patente” ha dichiarato il comandante della Polizia locale di Dalmine, Aniello Amatruda, all’Eco di Bergamo.