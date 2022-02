La nuova Miss Italia 2021 si chiama Zeudi Di Palma. Una fascia assegnata con evidente ritardo causa Covid, due casi di positività nel gruppo delle miss erano stati riscontrati prima della finale prevista lo scorso 19 dicembre. La nuova reginetta di bellezza era arrivata al concorso come Miss Napoli, ha 20 anni studia Sociologia dopo essersi diplomata al liceo scientifico: “La mia vittoria più grande è stata creare un legame con tutte le ragazze. Anziché questa corona, la cosa più importante è il legame creato perché si è venuta a creare una vera e propria famiglia, famiglia che si chiama Miss Italia”, ha commentato dopo l’incoronazione. La serata, prevista nella sede del Casinò di Venezia, è stata condotta dall’inviato de Le Iene Alessandro Di Sarno e da Elettra Lamborghini, presente la patron Patrizia Mirigliani che ha voluto in giuria come presidentessa Elisabetta Franchi, Miss Italia 2019 Carolina Stramare, Arturo Brachetti, Jonathan Kashanian e Flaminia Bolzan. L’elezione è stata segnata da una clamorosa gaffe, a causa di quella che è stata definita “inversione dei nominativi al computer”, Zeudi era stata annunciata pochi minuti prima da Elettra Lamborghini come la terza classificata del concorso.

L’errore è stato segnalato da uno dei tre avvocati impegnati a garantire la regolarità della votazione, si è dunque corso ai ripari. Al terzo posto si è classificata Miss Campania 2021 Lorena Tonacci, secondo posto per Miss Basilicata Gabriella Bagnasco. La vincitrice non ha avuto una vita facile, suo padre l’ha abbandonata quando aveva solo due anni. Ora vive a Scampia: “Ho convissuto con la realtà in cui sono nata e cresciuta. A Scampia ho frequentato le elementari e le medie. I ragazzi qui fanno il doppio della fatica per emanciparsi da certi contesti e proprio per questo lo Stato dovrebbe essere più presente per aiutarli. Vale per tutte le realtà più complicate, non solo per la nostra. Dedico la vittoria a mia madre Maria Rosaria, donna fortissima, che mi ha insegnato la resilienza. Mio padre, Pasquale, ci ha abbandonati quando avevo due anni, lei ha cresciuto tre figli da sola e quando avevo dieci anni ha anche dovuto affrontare la morte di sua madre, mia nonna. È stata licenziata, ha fatto i lavori più umili, ma non si è mai arresa. Oggi è consigliera dell’ottava Municipalità di Napoli (Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia) e ha fondato “La lampada di Scampia”, un’associazione che aiuta i ragazzi a esprimere il loro talento”, ha dichiarato al Corriere della Sera. Miss Italia 2021 è stata trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma Helbiz Live con una finale a dir poco pasticciata, che segna forse il punto più basso nella storia della manifestazione. Evento che non è più considerato tale e che dal 2019, ultima edizione condotta da Alessandro Greco, non ha più trovato spazio sul piccolo schermo. Problemi tecnici e limiti sul fronte della conduzione che hanno portato Miss Italia in una dimensione vicina a quelle delle tv locali. Ha ancora senso il concorso e riuscirà a trovare un futuro sul piccolo schermo?