Camilla d’Inghilterra, 74 anni, è risultata positiva al Covid. Lo riporta la BBC, citando le dichiarazioni di un portavoce di Clarence House: “Sua Altezza Reale la Duchessa di Cornovaglia è risultata positiva al Covid-19 e si sta auto-isolando. Continuiamo a seguire le linee guida del governo”. Per la duchessa è la prima volta, mentre il marito Carlo – la cui positività al Covid è stata annunciata giovedì scorso – lo aveva già contratto nel 2020, in forma non grave.

Appena un paio di settimane fa, aprendo il Giubileo di Platino dei suoi 70 anni sul trono, la Regina Elisabetta aveva ‘benedetto’ Camilla come futura “regina consorte”. La notizia era sta accolta con un sorriso da tutti i reali, tranne uno: Harry. Il duca di Sussex, infatti, ha lasciato che il silenzio parlasse per sé mentre ha speso parole d’elogio per la compianta mamma Lady Diana e per il suo operato, promettendo: “Lo porterò a termine”.