Tre insegnanti sono state messe agli arresti domiciliari per presunte violenze fisiche e psicologiche ai danni degli alunni dell’istituto scolastico privato in cui lavorano. È successo in provincia di Caserta, a Casapulla. Questo è ciò che emerge dalle ricostruzioni dei carabinieri che stanno portando avanti un’indagine nata dalla segnalazione di alcuni genitori dei piccoli alunni che frequentano la scuola privata per l’infanzia di Casapulla.

Stando ai primi particolari emersi sulla vicenda, i bambini avrebbero subito punizioni in un angolo con le mani tenute sulla testa, strattoni e urla di rimprovero per capricci. Le tre maestre avrebbero anche tirato via dalle brandine i bambini durante il riposo pomeridiano. Oltre ai comportamenti violenti, le insegnanti sarebbero responsabili anche di gravi omissioni nella cura e nell’assistenza degli alunni. A supporto degli inquirenti ci sono alcuni filmati che testimonierebbero la vicenda.

Secondo la testata locale CasertaNews, le indagini dei militari coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere sono iniziate diversi mesi fa per la segnalazione dei genitori di un piccolo alunno che “mostrava un atteggiamento allarmante e talvolta presentava segni sul corpo che non trovavano una plausibile spiegazione”.

Immagine di repertorio