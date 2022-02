“Il Presidente ci ha garantito il suo massimo sostegno al nostro disegno di legge – così Egle Possetti, portavoce del Comitato dei parenti delle vittime del Ponte Morandi – commenta l’incontro avuto con Mario Draghi al termine della visita alla “Radura della Memoria”, sotto il nuovo viadotto autostradale di Genova: “È importante una legge che tuteli le vittime e i loro parenti in casi analoghi al nostro, perché per noi non è stato così. Speriamo non debba mai essere utilizzato ma lo vediamo come un segno positivo che quella strage può lasciare per il futuro”. La speranza del comitato della vittime, ora, è che davvero il disegno di leggi fermo in commissione Ambiente possa arrivare al termine del suo iter di approvazione entro la fine della legislatura.