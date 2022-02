La polizia di Stato ha eseguito ieri l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di un italiano 26enne, ritenuto responsabile del tentato omicidio di un poliziotto, libero da servizio, e di un suo amico che lo scorso 25 settembre erano intervenuti per bloccarlo dopo che aveva rapinato una ragazza in via Massimo d’Azeglio. D ue rapinatori, di cui uno armato di coltello, avevano rubato la borsa e due collanine a una turista statunitense di 29 anni che si trovava in compagnia di un ragazzo di 28 anni. Un poliziotto, 29enne pure lui, libero da servizio, era subito intervenuto riuscendo a bloccare l’uomo con il coltello che però è riuscito a liberarsi dalla presa accoltellando con violenza entrambi i giovani all’addome e al fianco. Il poliziotto è stato ricoverato in codice giallo al Niguarda con una prognosi di sette giorni, il 28enne, ricoverato in verde al Fatebenefratelli, con una prognosi di 30 giorni.