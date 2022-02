“Le mascherine? Non andiamo di fretta, in Campania la terremo qualche settimana in più. Avevate fretta di andare a gavazzare di farvi il Carnevale e invece ci manteniamo prudenti. Almeno per il mese di febbraio la terremo per arrivare alla fine dell’emergenza in Italia, che è fissata per la fine di marzo”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di una iniziativa all’aeroporto Costa d’Amalfi a Pontecagnano, in provincia di Salerno, in merito alla decisione del governo centrale di togliere l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. “Ho la sensazione che a Roma pensano di cancellare il Covid rompendo il termometro – aggiunge De Luca -. Credo che sarebbe irresponsabile togliere l’obbligo di mascherina nel momento in cui andiamo verso il Carnevale, San Valentino, feste e festini. È chiaro che ci avviamo verso l’esaurimento della quinta fase di contagio, la situazione sta migliorando nettamente”