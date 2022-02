“Nel centrodestra qualcuno ha tradito, mi sembra chiaro ed evidente. Ma guardiamo oltre e ricostruiamo qualcosa di serio che abbia le radici proiettate nel futuro, con chi ci sta. Senza obbligare nessuno. Se qualcuno vuole stare da solo o vincere o più probabilmente perdere da solo è libero di farlo, noi abbiamo il dovere di provarci”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini , che intervistato in diretta su Radio Libertà (ex Radio Padania) è tornato sulla spaccatura nel centrodestra e nella crisi della coalizione dopo le elezioni per il Quirinale. “Rivendico i tentativi fatti e non riusciti”, ha aggiunto sottolineando che “c’era qualcuno che diceva sì alle 10 del mattino e cambiava idea alle 10 di sera, ma così va il mondo, mi serva di lezione”