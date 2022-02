Tra i big in gara al Festival di Sanremo 2022 anche Fabrizio Moro. Il cantautore romano ha portato l’inedito ‘Sei Tu’, classificandosi 12esimo. Ma sui social si parla anche di un altro aspetto che lo riguarda: secondo più di qualcuno ci sarebbe una “incredibile somiglianza” tra Fabrizio Moro e Fabrizio Corona. Ad accomunarli, oltre al nome, anche l’età. L’artista è nato nel 1975 mentre l’ex re dei paparazzi solamente un anno prima. “Io mi sono appena accorto che in gara ci sta Fabrizio Moro e non Fabrizio Corona”, ha scritto un telespettatore su Twitter nella serata finale di ieri 5 febbraio. “Fabrizio Moro è un Fabrizio Corona che sa cantare”, “C’è una netta somiglianza”, gli altri commenti sui social. Sanremo è (anche) questo.

ma io mi sono appena accorto che in gara ci sta fabrizio moro e non fabrizio corona #sanremo2022 — ribbi (@ribster_) February 5, 2022

Fabrizio Moro è un Fabrizio Corona che sa cantare #Sanremo2022 — Manu (@_callmemanu) February 5, 2022

Quell incredibile somiglianza tra Fabrizio Moro e Fabrizio Corona… #festivaldisanremo2022 pic.twitter.com/x3k15w6qdA — Rebby ???? (@rebb_y) February 2, 2022