Maggio 2021 Confessionale Csm: “Davigo e i verbali? Sappiamo tutto” Il vicepresidente Ermini convoca una riunione informale: drammatico confronto tra Ardita, nominato da Amara tra i membri di “Ungheria”, e i consiglieri Di Gianni Barbacetto e Antonio Massari

Storie di burocrazia Trevisan, Vicenza dice no alle ceneri del “suo” scrittore Forse non serve nemmeno scomodare la letteratura per interpretare lo strano caso delle ceneri dello scrittore Vitaliano Trevisan, che sembrano prolungare, dopo la morte, l’inquietudine di una vita geniale incapace di trovare un equilibrio. E neppure la retorica dell’ottusità culturale di una città di provincia verso i propri figli non conformisti, che ne hanno mostrato […] Di Giuseppe Pietrobelli

Effetto Quirinale Colle, Salvini vide Belloni E decreta: “Destra sciolta” Faccia a faccia – Venerdì scorso il leghista incontrò la direttrice del Dis. E Letta disse sì. Ieri il frontale contro Meloni e Berlusconi Di Giacomo Salvini

Giustizia Santalucia “La riforma? la politica agisca, è già tardi” L’appello sulla necessità di “un profondo processo riformatore” che “deve interessare anche il versante della giustizia” pronunciato da Sergio Mattarella nel suo discorso di insediamento ha riacceso il dibattito e la riforma del Consiglio superiore della magistratura è tornata sul tavolo del comitato direttivo centrale dell’Anm. Il presidente del sindacato delle toghe, Giuseppe Santalucia, ha […] Di Fq

Covid-19 La scuola appesa alle Faq: nuove quarantene da subito Come di consueto il governo ha risolto con le Faq (le risposte alle domande frequenti) i “buchi” del decreto legge 4 febbraio (in vigore da ieri) che ha modificato le regole delle quarantene e la gestione delle positività nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie. Il dubbio riguardava l’eventuale retroattività delle norme, quesito a cui il […] Di Marco Franchi

Tal padre, tale figli “Non sa chi siamo noi”. Casa Ruberti, la saga continua A volte le colpe (o, in questo caso, i “vizi”) dei padri finiscono per ricadere sui figli. Succede nella famiglia di Albino Ruberti, ex capo di gabinetto di Nicola Zingaretti in Regione Lazio che oggi ricopre lo stesso ruolo in Campidoglio al fianco del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Ecco i fatti. Come rivelato dall’agenzia […] Di Vin. Bis.

“Torture” in carcere Vallette, il ministero “responsabile civile” La citazionedel Ministero della Giustizia come responsabile civile è stata disposta ieri dal tribunale di Torino alla ripresa dell’udienza preliminare per i maltrattamenti ai detenuti nel carcere delle Vallette. La Procura di Torino ha chiesto 25 rinvii a giudizio. Fra i reati contestati c’è anche la tortura. Al centro dell’indagine c’era la presunta prassi, fra […] Di Fq

Pavia, indagini su 40enne Gigi Bici, sua valigetta era nella villa di Pasetti Nella villadi Barbara Pasetti a Calignano (Pavia) è stata ritrovata anche la cassetta con gli attrezzi da lavoro utilizzati dalla vittima. Il 20 gennaio la polizia ha effettuato una prima perquisizione nella casa della fisioterapista 40enne (indagata anche per omicidio e occultamento di cadavere) finita in carcere con l’accusa di tentata estorsione nell’ambito dell’inchiesta per […] Di Fq

Valanga travolge 23enne Cede la neve a Livigno Morto snowboarder Un ragazzodi 23 anni, Alessandro Piali, è morto dopo essere stato travolto da una valanga a Livigno (Sondrio). Un suo amico è uscito praticamente illeso. La tragedia è avvenuta ieri mattina, a circa 2.400 metri d’altezza, su un percorso poco battuto. Si sono subito messi in moto gli uomini del soccorso alpino di Valtellina e […] Di Fq

L’accusa di vilipendio Prosciolto militare che si batte contro i suicidi dei soldati Da anni denuncia le “vessazioni” nei confronti dei militari che, a suo dire, sarebbero fra le cause dei numerosi suicidi fra gli appartenenti alle forze armate. Ha aperto anche un osservatorio, partecipando e organizzando eventi e convegni riferiti al fenomeno. Nei giorni scorsi, il maresciallo dell’Esercito, Carlo Chiariglione, è stato prosciolto dal gup del Tribunale […] Di Vincenzo Bisbiglia

L’omicidio Sciannimanico Bari, la Corte annulla la condanna al boss La Corte di Cassazioneha annullato con rinvio la sentenza con la quale, nel dicembre 2020, la Corte d’Appello di Bari aveva confermato la condanna a 20 anni di reclusione nei confronti del pregiudicato 55enne barese Domenico Velluto, ritenuto capo dell’omonimo gruppo criminale in affari con il clan mafioso Parisi, imputato per l’omicidio volontario del 26enne […] Di Fq

Cosenza, dopo le proteste “Molestate al liceo”, c’è la prima denuncia La vicendadel liceo scientifico “Valentini-Majorana” di Castrolibero, nel Cosentino, occupato da giovedì scorso dagli studenti per protestare contro presunte molestie sessuali andate avanti per anni, si arricchisce della prima denuncia formale. Ieri, infatti, una studentessa si è recata dai carabinieri per mettere nero su bianco la propria versione dei fatti. In questi giorni, in forma […] Di Fq

Uccide moglie nel sonno Femminicidio Oristano, confessa il marito “Ho ucciso mia moglie” Sono le poche parole che Giorgio Meneghel, agricoltore di 53 anni, ha detto alla centrale operativa dei carabinieri, confessando l’omicidio di Daniela Cadeddu, 51 anni, con la quale viveva da separato nello stesso stabile in via Roma, a Zeddiani, paese di poco più di mille abitanti in provincia di Oristano. Quando […] Di Fq

I funerali Due sindaci e la piazza gremita per l’ultimo saluto a Monica Vitti Fiori gialli perché giallo era il colore preferito di Monica Vitti. Si sono svolti ieri alle 15 i funerali dell’attrice musa di Michelangelo Antonioni, che si è spenta mercoledì scorso a 90 anni nella sua casa alle spalle di piazza del Popolo a Roma. La bara è giunta alla Basilica di Santa Maria in Montesanto, […] Di Fq

Marocco Rayan estratto dal pozzo, ma poi muore gioia e dolore nella quinta notte di tentativi “Tieni duro, piccolo Rayan!”. Si sparge la voce che sia ancora vivo, “adesso è in corso un intervento medico urgente”. Sono le cinque di sabato pomeriggio: e dopo lunghe ore il bambino viene estratto vivo, ma muore subito dopo il salvataggio. La folla che circonda l’area transennata dalla polizia per impedire alla gente di intralciare […] Di Leonardo Coen

Argentina Buenos Aires si vendica di Washington: meglio aprire le porte a Mosca Il presidente Fernandez ha bisogno di partner per uscire dalla crisi economica: e Putin si è dimostrato disponibile Di Michela A.G. Iaccarino

Ucraina “I russi hanno invaso”: ma è stato un errore di “Bloomberg” Costretto a scusarsi per aver annunciato per errore l’invasione russa in Ucraina, al media americano Bloomberg ha risposto direttamente il portavoce di Putin, Dmitry Peskov: “Non è stata una provocazione, ma un errore che dimostra quanto siano pericolose le tensioni innescate da dichiarazioni aggressive di Washington, capitali europee e Londra”. I cacciabombardieri a lungo raggio […] Di Fq

Stati Uniti Ucciso in casa dagli agenti ma era il “nero” sbagliato Vista con gli occhi di un europeo, la sequenza dell’uccisione di Amir Locke, afroamericano di 22 anni, è drammatica e paradossale: ripresa dalla body-cam di servizio d’un agente, mostra la polizia che apre senza fare rumore, con una chiave falsa, la porta ed entra nell’alloggio del giovane senza preavviso; Locke dorme avvolto nelle coperte sul […] Di Giampiero Gramaglia

Guantanamo Pazzo per le torture: “Lo liberiamo” La storia – Per gli Usa era uno dei terroristi islamici dell’11 settembre Di Roberta Zunini

Repubblicani Pence a Trump: “Non potevo ribaltare il voto 2020” Nel Partito repubblicano gli anti-trumpiani escono allo scoperto e i fedelissimi dell’ex presidente cercano di sbarazzarsene. L’orizzonte sono le elezioni di midterm dell’8 novembre, ma il pensiero corre alle presidenziali 2024. Cui punta Mike Pence, l’ex vice del magnate, ormai sulla lista nera del suo ex boss. Parlando a un raduno di conservatori vicino a […] Di GG

Olimpiadi invernali Pechino 2022, l’Italia parte bene: 2 argenti Medaglie nel pattinaggio a “Lollo” e staffetta L’Italia conquista due medaglie d’argento nella prima giornata delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, grazie ai secondi posti della pattinatrice Francesca Lollobrigida e della squadra della staffetta mista nel pattinaggio short track. La prima medaglia è stata quella di Lollobrigida, una delle atlete italiane su cui sono riposte le maggiori aspettative: la 30enne, alla sua […] Di Fq

Finalissima Sanremo, sipario in trionfo tra leggerezza e Costituzione L’edizione dei record incorona Amadeus che però inciampa sul caso Jovanotti Ferilli superstar, Mahmood & Blanco sbancano Spotify e Mengoni porta la Carta all’Ariston Di Stefano Mannuccie Silvia Truzzi