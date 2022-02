“Questa sera canterò per ricordare a chiunque abbia perso una persona cara quanto in realtà l’amore e la bellezza restino sempre nel presente. Questa sera canterò per sentirvi vicini e per farmi sentire vicino a voi. Questa sera canterò per te, ovunque sarai”. Queste le parole di Irama scritte in un post pubblicato su Instagram poco prima dell’esibizione all’Ariston, per la serata finale di Sanremo. Il cantante ha dedicato il brano alla nonna scomparsa, e proprio per lei lo ha scritto. “Ovunque sarai, ovunque sarò. In ogni gesto io ti cercherò“, si legge ancora in una story a commento di una foto del piccolo Irama con l’amatissima nonna, alla quale aveva dedicato anche la vittoria di Amici nel 2018.

Il cantante è tornato a parlare del significato potente di questa canzone nel corso della puntata di Domenica In Speciale Sanremo: “L’ho scritta pensando a una persona speciale che adesso non c’è più”, ha spiegato. I suoi occhi lucidi hanno fatto commuovere anche Mara Venier, che non ha trattenuto le lacrime e ha abbracciato subito Irama.