Attimi di apprensione per Giulia De Lellis. L’influencer seguita da 5.1 milioni di follower ha raccontato via Instagram story che nella mattinata di ieri 3 febbraio è dovuta andare in ospedale. Per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che a metà gennaio aveva contratto il Covid, una brutta reazione ad un medicinale: “Sono stata malissimo per via di un farmaco per la mia asma, peggiorata post Covid – ha spiegato De Lellis -. Sono andata in ospedale per via della reazione ma fortunatamente smaltito il farmaco va meglio”. Poi ha concluso: “Mi riprendo e torno, sono solo un po’ disabilitata (si dice debilitata, ndr) e stanca. Comunque ora sto molto meglio”.