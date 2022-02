“Ma vaffanc**o”. Non trattiene la rabbia Luca Argentero e sui social sbotta contro l’account satirico Spinoza Live, che nelle scorse ore aveva messo in dubbio il lutto di sua moglie Cristina Marino. Ma andiamo con ordine: l’attore, protagonista della fiction di Rai 1 Doc 2 – Nelle tue mani, era atteso come super ospite della seconda serata del Festival di Sanremo: nella mattinata di mercoledì 2 febbraio era arrivata però la notizia della sua impossibilità a partecipare a causa della morte di suo suocero. È stato a questo punto che la pagina Spinoza Live, in un tweet assolutamente di cattivo gusto, ha insinuato che la motivazione di Argentero fosse in realtà una scusa, “la stessa che usavamo noi quando c’era il compito in classe”. Il tweet non è passato inosservato e nemmeno il sonoro “Vaffa” dell’attore, e in tanti, tra i commenti, hanno chiesto a Spinoza Live di porgere le scuse all’artista.