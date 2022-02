Sangiovanni, “l’ultimo degli amiciani in salsa urban”. Non potevamo che prendere in prestito da Rockol la definizione che meglio si apparecchia attorno al piccolo fenomeno vicentino scoperto da Maria De Filippi ad Amici. Galeotto fu il tormentone della Guccy bag (2020) quando Giovanni Pietro Damian nemmeno aveva 18 anni e già aveva conquistato i giudici defilippiani, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Riccioluto, faccetta implume che fa tanto gender fluid, smalto colorato sulle unghie, pupazzetti sul cruscotto, tanto bianco e rosa shocking che sta a indicare purezza d’animo, Sangiovanni nemmeno sei mesi fa era seduto sul divanetto di Amici in attesa del verdetto finale dell’edizione 2021. Di fianco a “Sangio” la fidanzata Giulia Stabile che poi ha vinto, lui contento uguale, e subito un disco di platino (Malibù) canzone più ascoltata su Spotify nel 2021. Giovanni Pietro, già in scuderia Sugar che nemmeno ha la patente per l’auto, ha scritto poi un altro brano “scemissimo” e l’ha presentato a Sanremo. S’intitola Farfalle. Sangiovanni ha già volato assai e nulla toglie che a Sanremo possa ulteriormente sfondare la barriera del suono nazionale.