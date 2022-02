“I cantanti? Mi sono piaciuti tutti, anche perché qui non c’era l’audio“. Così Orietta Berti ha risposto a Serena Bortone durante la puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda oggi 2 febbraio. La conduttrice le aveva chiesto quale esibizione della prima serata del Festival di Sanremo 2022 l’avesse colpita di più. La replica di Berti, neanche a dirlo, è diventata virale sul web: “Regina”, “Grande” alcuni dei commenti su Twitter. La cantante 78enne, che si trova insieme a Fabio Rovazzi sulla nave da crociera per accogliere i protagonisti di Sanremo, anche questa volta ha fatto centro.