Il mondo del cinema piange per la morte di Monica Vitti, scomparsa oggi a 90 anni dopo una lunga malattia che da anni la teneva lontana dalle scene. “Sono addolorata e dispiaciuta. È scomparsa una grande attrice – dice Sophia Loren all’Adnkronos – L’ultima volta che l’ho vista è stato ai funerali di Mastroianni la sua scomparsa è una grande perdita non solo per il cinema ma per tutti noi”.

Ne sottolinea la grandezza e la versatilità Carlo Verdone: “Un’attrice completa dalla personalità forte e incisiva. Con Anna Magnani sarà ricordata come un’attrice straordinaria sia nel dramma sia nel brillante. Ha avuto uno splendido ed ammirevole uomo accanto: Roberto Russo. La ricorderò sempre per esser stata la prima attrice ad incoraggiarmi e ad applaudirmi in una visione privata a casa di Sergio Leone di Bianco Rosso e Verdone. Le giovani attrici dovranno studiare bene le sue interpretazioni. Ne saranno illuminate”. “Eravamo vicini di casa da giovani, la conosco da una vita. Persona straordinaria. Facemmo insieme I tre tenori un programma di Canale 5 con lei, Sordi e Gassman. L’Oscar alla carriera? Mi auguro che abbiano la sensibilità per darglielo – dice Maurizio Costanzo a LaPresse – Di lei ricordo più di altri l’intesità del viso, gli occhi e lo sguardo”.

Cinecittà ricorda “con commozione e ammirazione” Monica Vitti. “Difficilmente gli schermi di tutto il mondo hanno avuto, hanno e avranno – si legge in una nota – un’attrice di tanto grande talento, bellezza, intelligenza, modernità. Con la sua arte tutto il cinema italiano è diventato più ricco. Grazie a lei, la società italiana si è scoperta un po’ più emancipata, ironica, e finalmente contemporanea”. Anche Variety, il più importante magazine Usa di cinema, rende omaggio all’attrice: “La star dei capolavori di Antonioni“. Nell’edizione online si ricorda la fama internazionale raggiunta dall’attrice per i suoi ruoli nella trilogia del maestro ferrarese: L’Avventura, La Notte e L’Eclisse, oltre che in Deserto Rosso. Vitti era “nota per la sua bellezza enigmatica e distante” scrive Variety, che ricorda la definizione data all’attrice dalla ‘All Movie Guide’: “La sacerdotessa della gelida sensualità”.

Tantissimi i messaggi istituzionali. Il cordoglio del premier Mario Draghi per una “attrice di grande ironia e di straordinario talento, ha conquistato generazioni di italiani con il suo spirito, la sua bravura, la sua bellezza. Ha dato lustro al cinema italiano nel mondo. Al marito Roberto Russo e a tutti i suoi cari, le condoglianze del Governo”. “Addio a Monica Vitti, addio alla regina del cinema italiano. Oggi è una giornata davvero triste, scompare una grande artista e una grande italiana” dice il ministro della Cultura, Dario Franceschini. Il Festival di Sanremo renderà omaggio all’artista come confermato il conduttore e direttore artistico, Amadeus, nel corso della conferenza di questa mattina che si è aperta con un lungo e commosso applauso nel ricordo dell’attrice. “Non c’è dubbio, lo faremo” ha detto,