Non un semplice ‘ritorno di fiamma’ quello tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due – che avevano già avuto una storia dal 2002 al 2004 – adesso stanno vivendo una relazione “sacra”. Lo ha dichiarato la stessa JLO a People, in occasione dell’uscita del film Merry Me, in cui Lopez è la protagonista femminile.



“Mi sento così fortunata, felice e orgogliosa di stare con lui. È una bellissima storia d’amore e siamo davvero in un bel momento“, ha affermato la star internazionale. E ancora ha aggiunto: “Siamo cresciuti ora, abbiamo più esperienza, abbiamo dei figli e dobbiamo essere molto consapevoli di queste cose”. Poi ha spiegato: “È bellissimo il modo in cui sembra molto diverso da come era anni fa. Quando trovi qualcuno, lo ami davvero e hai una seconda possibilità? È una cosa davvero rara, preziosa e bella e non la diamo per scontata. L’amore vince sempre tutto: relazioni, figli, lavoro, rapporti di lavoro. Si tratta di come amarti, aprirti e accettarti può essere. Non avere un ego per le cose e semplicemente abbracciare tutto il bene, guardando sempre il positivo”.

Infine su Affleck, 49 anni, la cantante ha detto: “Mi sento come se fosse in un punto della sua vita in cui, proprio come sta accadendo a me, ha compiuto un viaggio per conoscere e capire se stesso. Come quando arrivi in un momento in cui ti senti davvero bene da solo e così puoi avere una relazione felice e sana”.