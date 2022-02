“La Lega è compatta e il centrodestra si ricostruisce non c’è problema”. Matteo Salvini usa queste parole per descrivere il momento che sta vivendo il Carroccio che questo pomeriggio è tornata a riunirsi in via Bellerio per il consiglio federale. Tutti parlano di “clima sereno” nella Lega e Salvini non vuole attaccare gli alleati del centrodestra: “Io lavoro per unire e non per dividere e non do del traditore a nessuno”. Chi parla di tradimento riferendosi alla scelta di Giovanni Toti è però il deputato ligure Edoardo Rixi. Il consiglio dura tre ore con il segretario che abbandona la riunione prima della fine uscendo da una porta secondaria. In pochi si fermano a parlare con i giornalisti tra cui ancora una volta il ligure Rixi che lancia una frecciata anche alla Meloni: “Nessuno è indispensabile”.