Una tranquilla passeggiata sulla pista ciclabile sulle sponde del Tevere si stava trasformando in tragedia. Protagonisti Kim Rossi Stuart, la moglie Ilaria Spada e i loro due bimbi. Come riportato da Diva e Donna (che ha pubblicato anche gli scatti sull’ultimo numero della rivista) la famiglia stava facendo una passeggiata sul lungotevere di Roma con i figli Ettore (2011) e Ian (2019), quando quest’ultimo è cascato nel Tevere. Grazie alla prontezza del papà, il peggio è stato evitato. Probabilmente la pavimentazione ghiacciata potrebbe aver fatto scivolare il piccolo nell’acqua.

I due attori, fidanzati dal 2011 e sposati dal 2019, sono ora in attesa del terzo figlio. “Condivido con voi un po’ di novità di lavoro… e non solo, come è deducibile dall’immagine in copertina. Un indizio: quel gonfiore non è colite! Tanta tanta gioia!”, aveva scritto lei sui social a novembre scorso.