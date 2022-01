Voleva comprare un gelato ma, essendo sprovvisto di green pass, è stato bloccato all’ingresso. Per questo motivo, un 88enne ha tirato fuori una pistola minacciando una delle guardie. Dopo qualche attimo di tensione, però, l’anziano ha cambiato idea e si è allontanato, mentre il vigilante ha subito segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto in un noto fast food a Casoria, in provincia di Napoli.

I carabinieri della stazione di Casavatore e di quelli di Casoria sono intervenuti e, una volta ottenuta la descrizione dell’anziano, lo hanno individuato e raggiunto a casa. I carabinieri hanno notato “una strenua resistenza”: l’anziano si è infatti rifiutato di aprire la porta. I militari, con la collaborazione dei vigili del fuoco, hanno perciò provveduto a sfondarla. Hanno inoltre sequestrato la pistola scacciacani di metallo, priva del tappo rosso e con 11 colpi nel serbatoio. L’88enne è stato denunciato per minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.