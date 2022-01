Silvia Toffanin è maestra delle interviste. Elegante, senza usare toni eccessivamente incalzanti, il suo modo di fare mette gli ospiti a proprio agio e rende ‘naturale’ parlare di tutto. Ebbene, nella puntata di sabato 22 gennaio, Giuliana De Sio ha voluto “sfidare” bonariamente la conduttrice e alla fine dell’intervista le ha detto: “È già finita? Siamo qui, fammi una domanda imbarazzante, anche perché ormai non mi sconvolge più niente”. “Quando è stata l’ultima volta in cui hai fatto l’amore?”, la risposta pronta di Toffanin che certo non si è fatta trovare impreparata. “No, non posso rispondere, mi vergogno. È passato davvero troppo tempo, adesso entra in gioco anche il mio pudore, è vero che la domanda l’hai fatta, ma non ho detto che avrei risposto. Possiamo cambiarla? Facciamo l’ultima volta che ho desiderato di fare l’amore. Tre anni fa, con un uomo che però non desiderava la stessa cosa, succedono anche queste cose nella vita”, ha chiosato De Sio.