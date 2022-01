“La piazza era presidiata ma dalle indagini risulta che gli aggressori si siano posizionati a cerchi concentrici, in modo da coprire quello che avveniva all’interno. Questo fa pensare a un atto prestabilito. Anche i giornalisti presenti non si sono accorti”. Così la ministra degli Interni, Luciana Lamorgese, rispondendo in conferenza stampa, a Napoli, a una domanda riguardante le indagini in corso sugli episodi di molestie a Milano la notte di Capodanno. Il capo della polizia, Lamberto Giannini ha aggiunto: “Indagine interna per capire se chi era sul posto ha fatto tutto il possibile? No, nell’immediatezza evitate conseguenze a qualcosa di grave indubbiamente accaduto”.