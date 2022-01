Definito il plenum dei 1009 grandi elettori che da lunedì prossimo, 24 gennaio, saranno chiamati ad eleggere il Capo dello Stato: 321 senatori, 630 deputati e 58 delegati regionali, tre per ogni Regione, ad eccezione della Valle d’Aosta che ne ha uno, designati in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. Nei primi tre scrutini per essere eletti occorre il quorum dei due terzi dei componenti l’Assemblea, vale a dire 673 voti, dal quarto la maggioranza assoluta, 505.

Al momento nessuno schieramento ha i numeri per riuscire ad eleggere da solo il Presidente, neanche quando il tetto si abbassa. Anche perché risulta difficile incasellare in uno dei due principali poli, centrodestra e centrosinistra, forze che potrebbero giocare un ruolo determinante di ago della bilancia. Questa la suddivisione dei gruppi e degli schieramenti.

CENTRODESTRA: 451

Lega: senatori 64, deputati 133, delegati regionali 15, totale 212.

Forza Italia-Udc: senatori 50, deputati 79, delegati regionali 11, totale 140.

Fratelli d’Italia: senatori 21, deputati 37, delegati regionali 5, totale 63.

Coraggio Italia-Idea Cambiamo: senatori 9, deputati 22, delegati regionali 1, totale 32.

Noi con l’Italia, deputati 5.

Considerando che da prassi il presidente del Senato, Elisabetta Casellati (Fi-Udc), non dovrebbe votare, totale centrodestra: 451.

CENTROSINISTRA: 407

M5S senatori 74, deputati 158, delegati regionali 4, totale 236.

Pd: senatori 39, deputati 95, delegati regionali 20, totale 154. Leu: senatori 6, deputati 12, totale 18. Considerando che da prassi il presidente della Camera, Roberto Fico (M5S) non dovrebbe votare, totale centrosinistra: 407.

ITALIA VIVA: 44

Italia Viva: senatori 15, deputati 29, totale 44.

AREA CENTRO: 57

Centro democratico, deputati 6.

Maie: senatori 1, deputati 1, totale 2.

Azione-Più Europa: senatori 2, deputati 3, totale 5.

Totale area centro: 57.

EX M5S: 65

Ex M5s: Alternativa: senatori 2, deputati 16. Gruppo Misto, senatori 24, deputati 23, totale 65.

MINORANZE LINGUISTICHE: 10

Minoranze linguistiche: senatori 4, deputati 4, delegati regionali 2, totale 10.

GRUPPO MISTO E SENATORI A VITA

Altri senatori: Gianclaudio Bressa e Pier Ferdinando Casini (Gruppo Autonomie), Leonardo Grimani (ex Iv), Rosellina Sbrana (ex Lega), totale 4.

Altri deputati: Giusi Bartolozzi, Stefano Benigni e Claudio Pedrazzini (ex Fi), Michela Rostan e Rossella Muroni (ex Leu), Fausto Longo (eletto all’Estero con Pd), Alessandro Fusacchia (ex Più Europa), totale 7.

Senatori a vita: 6 (Giorgio Napolitano, Mario Monti, Elena Cattaneo, Renzo Piano,Carlo Rubbia, Liliana Segre).