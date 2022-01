“Avere Draghi a palazzo Chigi da italiano mi rassicura, poi io non sono padrone dei destini altrui. Chi ha più numeri in Parlamento, ha l’onore e l’onere di fare una proposta”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa alla Camera. “È ora di dire la verità anche sul Pnrr. Stanti i costi dell’energia e delle materie prime la metà delle opere scritte sul Pnrr rimarranno scritte. Non occorre uno scienziato per dire che alcuni ministri strategici impensabili toccarli e anche il premier è difficile da rimuovere”, ha aggiunto