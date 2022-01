Circa mille persone si sono radunate nel primo pomeriggio di sabato 15 gennaio, in piazza XXV aprile a Milano, per partecipare a un presidio contro le misure del governo per contenere la pandemia. La manifestazione, organizzata dal movimento Italexit del senatore Gianluigi Paragone, ha segnato il ritorno in piazza dei no vax e no green pass dopo le festività e nel pieno della nuova ondata del contagio. Tra i diversi interventi che si sono alternati sul palco, anche quello dell’ex pilota di MotoGP Marco Melandri. “Dobbiamo dare la libertà ai ragazzi di fare sport, non possiamo negarglielo – ha detto prendendo la parola – voglio guardare mia figlia in faccia. Ho deciso di espormi perché non ho più nulla da perdere” In un’intervista, Melandri ha raccontato di aver preso il Covid volontariamente, “non considerando il vaccino un’alternativa valida”