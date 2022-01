Non solo le grandi città. Ovunque, o quasi, è poké mania. Si tratta di quelle ‘maxi-ciotole’ con un mix di vari ingredienti composte a seconda dei gusti del consumatore, sul momento. Ma come si fa a sapere quando è un poké sano? Romina Cervigni, biologa nutrizionista e responsabile scientifico della Fondazione Valter Longo ha spiegato al Corriere dell Sera come “il longevity poké concentri in una unica bowl le abitudini alimentari dei centenari”. Secondo la dottoressa “quel che conta è che ogni bowl contenga il giusto mix di carboidrati: cereali come ad esempio il riso integrale o il miglio, che è naturalmente privo di glutine; il riso basmati o il bulgur, che è grano spezzato; il riso rosso o la quinoa che, in realtà, è uno pseudo cereale. Poi proteine: animali o vegetali, ma anche animali e vegetali insieme. Ad esempio ceci o edamame con tonno o sgombro. Ai fini della longevità è più importante calibrare la quantità: in caso di persona adulta normopeso, sono 0,8 grammi di proteine per ogni kg di peso corporeo. Non oltre perché alla lunga potrebbero attivare quei meccanismi intracellulari che portano a un invecchiamento precoce. Infine grassi buoni: l’olio extra vergine di oliva su tutti ma, sempre perché a tavola è fondamentale variare, anche semi oleosi, frutta a guscio e di tanto in tanto dell’avocado, non propriamente italiano”. Ma come si fa un “longevity poké”? Ebbene, ecco le tre ricette:

Ingredienti: Bulgur 80 g – Funghi champignon 80 g – Ceci precotti 30 g – Zucca cotta 100 g – Porro 50 g – Succo di mezzo limone – Semi di sesamo 1 cucchiaio

Ingredienti: Riso Basmati 50 g – Fagioli bianchi precotti 40 g – Sgombro al naturale 40 g – Cipolla 40 g – Songino 30 g -Tahina 2 cucchiai – Succo di mezzo limone – Olio extravergine di oliva – Pepe q.b. – Paprika q.b.

Ingredienti: Quinoa 50 g – Carpaccio di salmone 40 g – Grani di melagrana 40 g – ½ pera a cubetti – Insalata iceberg – Crema di pistacchio al 100%, 2 cucchiai – Succo di mezza arancia – Noci 1