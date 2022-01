“Vi chiederete perché indosso questa mascherina, ve lo dico subito dopo la pubblicità”. Questo l’esordio di Serena Bortone durante la puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda oggi 14 gennaio. La conduttrice di Rai 1, una volta tornata in studio, ha spiegato: “Perché ho questa mascherina oltretutto molto ridicola? Sono stata a contatto con una persona positiva. Indossava tutti i dispositivi, ma per un’estrema cautela della Rai mi vedrete con la Ffp2. Ne ho scelta una molto sobria“. Per lo stesso motivo indossava un dispositivo di protezione anche uno degli ‘affetti stabili’ della trasmissione, Jessica Morlacchi. La puntata è poi proseguita con gli ospiti in studio e in collegamento: da Umberto Smaila a Giorgio Marchesi, passando per Natalia Titova, Samuel Peron e Matteo Renzi.