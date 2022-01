Il Grande Fratello Vip 6 si prepara ad accogliere Delia Duran, la ‘moglie’ di Alex Belli. Sebbene all’inizio fosse titubante, poi la modella venezuelana ha deciso di diventare una concorrente ed è stata quindi messa in quarantena (obbligatoria per poter accedere nella Casa). Delia farà il proprio ingresso stasera 14 gennaio e così i fan del programma non vedono l’ora di vedere come reagirà Soleil Sorge, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha avuto una “chimica artistica” con Alex Belli quando l’attore era nella Casa.

Come riportato dal sito di gossip Biccy, mentre era in veranda con Jessica Selassié e Sophie Codegoni, Sorge avrebbe dichiarato: “Potrei stare anche in una relazione a tre, ma soltanto se mi piace anche la donna. Con Delia non credo. Io non ho questa cosa di avere troppa possessione. Non scatto così tanto per la gelosia, sono abbastanza sicura. Ognuno ha la propria visione e apertura in merito all’amore, io la vedo in questo modo sono sincera”. Come reagirà Delia? Troppo presto per dirlo anche se, forse, potrebbe non essere totalmente in disaccordo. Sì perché durante la puntata di Live – Non è la D’Urso andata in onda l’11 ottobre 2020, Duran aveva rivelato: “Mi piacciono più gli uomini, però ti dico: mi piacciono anche le donne. Ammiro le donne belle”.