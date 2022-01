“Io a letto con lui e la moglie guardava, poi io guardavo loro due”. A raccontarlo, senza fare esplicitamente alcun nome, è stato Giacomo Urtis nella Casa del Grande Fratello Vip. Il chirurgo dei Vip avrebbe poi aggiunto che l’uomo in questione sarebbe stato in carcere e così l’identikit è sembrato corrispondere a Fabrizio Corona. È stato proprio il re dei paparazzi, attraverso una Instagram story pubblicata oggi 13 gennaio, a togliere ogni dubbio. Nello scatto è ritratto insieme a Urtis, i due si abbracciano teneramente e la didascalia è la seguente: “Amore mio grande unico e solo, era un nostro segreto, dai!“.

Neanche questa volta Corona si è lasciato sfuggire l’occasione per far parlare di sé. C’è da dire, però, che tutto era nato da Urtis che, confidandosi con Sophie Codegoni (ex fiamma di Corona) aveva poi spiegato: “Lui non ne ha mai fatto mistero. Io vivevo in Sardegna e non conoscevo nessuno. Mi ha presentato tutti, mi diceva di andare a vivere da lui. Ci siamo conosciuti in aeroporto. Ho visto un braccio tatuato, pieno di gioielli, mi sono girato e ho detto ‘Piacere Giacomo’, e lui ‘Piacere…'”. “Lui dice sempre di adorarti infatti!”, ha commentato stupita l’ex tronista di Uomini e Donne.

“Quando venivi a cena lì infatti vedevo che vi baciavate, ma sai noi ci salutiamo tutti baciandoci in bocca, non pensavo. Oh my God! Giura! Shock”, ha aggiunto la ragazza. “Ma perché tu ci sei stata relativamente poco – ha continuato a raccontare Giacomo –. Io sono uno dei pochi negli anni ad essere sempre rimasto là. Lui è stato l’amore della mia vita“. E qualche fan del programma tuona: “È tutto scritto. Era già deciso che uscisse tutto questo. Altrimenti non ne avrebbero parlato ad alta voce”.