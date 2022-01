Più passano i giorni e più si fanno insistenti le voci sulla rottura tra Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese, padre della sua secondogenita, Luna Marì (nata lo scorso luglio). E così la showgirl argentina, da sempre al centro dei gossip, diventa la protagonista di nuovi capitoli di cronaca rosa. L’ultimo è quello secondo cui avrebbe avuto un flirt con Ezequiel Lavezzi, l’ex calciatore del Napoli.

L’ex moglie di Stefano De Martino è infatti in vacanza con un’amica proprio in Uruguay, dove si trova anche l’ex giocatore 36enne. Mentre l’argentina ha preferito non commentare il rumor, Lavezzi è andato su tutte le furie, condividendo la notizia sui social e scrivendo: “Fake. Non mi rompete i cog**oni. Io sono felicemente fidanzato“.

Ed effettivamente, stando a quanto riportato dal portale spagnolo TN, ‘El Pocho’ fa coppia da ormai un paio d’anni con Natalia Borges. Dopo alcuni mesi di alti e bassi, da inizio dicembre 2021 sono tornati ad essere felici insieme. Lei, modella 34enne, è l’ex moglie dell’imprenditore Michael Satsky dal quale si sarebbe separata nel 2017.